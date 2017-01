Hechingen Satirisches Politiktheater

Themen wie schussichere Büstenhalter, Opern und der menschliche Wunsch nach Freiheit werden angeregt diskutiert, wobei der Dolmetscher Gottfried bei seinen Übersetzungen immer wieder auch seine eigene Meinung durchblicken lässt – zu Beginn versteckt, gegen Ende immer auffälliger. Vor allem eines haben die drei Frauen trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten gemeinsam: Sie sind voll und ganz von der Politik ihrer Männer überzeugt. "Was kann ich dafür, wenn Leute denken, sie müssten über die Mauer klettern", meinte Margot Honecker auf die Frage des Dolmetschers, ob es ihr nicht leid täte, dass diese Menschen sterben mussten. Und so schweiften die vier Portagonisten von der bevorstehenden Pressekonferenz immer weiter ab, bis zum Schluss Frau Margot für Entsetzen sorgte, als sie eine Urne mit den Überresten ihres Mannes Erich aus ihrer Tasche holt.

Die Darbietung regte das Hechinger Publikum in der Pause und nach dem Stück definitiv zum Nachdenken an. Von allen Seiten waren Gespräche über die ehemalige DDR, die anderen beiden – bei vielen eher unbekannteren – Diktatoren und auch über die aktuelle Weltpolitik zu hören. Für die vielleicht lautesten Lacher des Abend sorgte nicht das satirische Stück, sondern einer der Zuschauer in der Pause. Während der ersten Hälfte der Handlung hatte sich Frau Honecker beschwert, dass für sie keine Cola bereitgestellt worden war. Um ihr diesen Wunsch zu erfüllen, kaufte ein Mann in der Pause eine Cola und platzierte diese vorne auf der Bühne. Ein Spaß, der von den Schauspielern zwar nicht aufgegriffen wurde, aber beim Publikum sehr gut ankam.