Hechingen Saniertes Feuerwehrhaus gesegnet

Hechingen. Es war ein feierlicher Moment, als Vikar Thorsten Gompper das Feuerwehrgerätehaus segnete und an Gesamtwehrkommandant Maik Bulach eine Figur des Heiligen Florian überreichte. Die Weihe ist der Schlusspunkt eines der größten Hechinger Projekte der vergangenen Jahre. Viel Arbeit steckt in der Planung, viel Geld in der Realisierung, die sich über Jahre hinzog und allen Seiten Geduld abverlangte.

Zur feierlichen Einweihung kamen gestern viele Gäste. Unter ihnen auch der Erste Beigeordnete der Stadt, Philipp Hahn. Er erinnerte daran, dass die Planungen zur Generalsanierung sieben Jahre zurückreichen. Am 28. März 2012 erfolgte dann der erste Spatenstich. Während der gesamten Bauzeit musste die Hechinger Feuerwehr einsatzbereit bleiben. Dass dies geschafft wurde, diese Leistung der Wehr hob Philipp Hahn hervor.

4,4 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet, und die Feuerwehrmitglieder arbeiteten an dem Projekt noch unzählige Stunden ehrenamtlich, blickte Architekt Jürgen Sprenger zurück. "Wir reden von einem Gebäude mit hohen technischen Anforderungen, das optimales Arbeiten ermöglichen soll", erklärte er. Allein 30 Kilometer Elektrokabel seien verbaut worden. Er dankte besonders Gesamtkommandant Maik Bulach, der wichtige Anregungen eingebracht habe.