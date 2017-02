Hechingen Sammelkartenaktion läuft gut an

Auf dem Markt- und Obertorplatz gibt es inzwischen viele weitere Anlaufstellen für die Sammelkarten. Neu dabei sind das Modegeschäft Frauenzimmer, die Metzgerei Huber ebenso wie in die Buchhandlung Welte und die beiden Optiker Schlay und Bidlingmaier.

Weil die Verteilung der Karten aber doch ein bisschen langsamer geht, als ursprünglich gedacht, hat das Projektteam die Kartenlaufzeit nun verlängert. So werden in den nächsten Tagen weiterhin gezielt Einzelhändler auf das Sponsoring angesprochen. Die Hechinger können das Projekt aber auch unterstützen, in dem sie Karten kaufen und so selbst einen Sponsoringbeitrag leisten.

Zu kaufen gibt es die Karten auf dem Wochenmarkt am Mittwoch und Samstag sowie bei Foto Keidel und teilweise in den Sportheimen der teilnehmenden Vereine. Gesucht werden zudem Leute, die einen kleinen Stapel Karten erwerben, um diese im Freundes- und Bekanntenkreis weiterzuverkaufen.

Der Kaufpreis kommt zu 100 Prozent den Hechinger Vereinen zu Gute. Wer mitmachen will, kann sich an die teilnehmenden Vereine oder ans Projektteam unter almut@petersen-hch.de und unter der Telefonnummer 07471/92 01 23 wenden. Gespannt wartet das Projektteam auch auf das erste Einlösen von Quartetten.

Karten auch zum Schenken und Tauschen

Nachdem der Betrag einem Verein zugewiesen wurde, kann jede Karte als Teil eines Quartetts (vier verschiedene Karten mit dem gleichen Symbol) für den Kartensammler einmal Gewinnbringer werden. Karten, die bereits für ein Quartettgewinn verwendet wurden, können trotzdem noch für einen Hauptgewinn eingesetzt werden, sobald alle 32 Kartenmotive zusammengesammelt wurden.

Wer selbst nicht sammelt, kann die Karten auch weiterschenken oder tauschen.