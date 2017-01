Hechingen ’s Läba isch koi Schlotzer, Engele

Mitgetragen wird die Aktion von "Junior", einem Unternehmen zur Unterstützung von Juniorfirmen. Wie in einer "richtigen" Firma hat "Sprüchle" Abteilungen, die sich bei der Hauptversammlung einzeln vorstellen. So sollen neue Sponsoren von der Sache begeistert werden.

Der Vorstandsvorsitz plant die wöchentlichen Treffen und nimmt Kontakt mit Unternehmen auf, die mögliche Kooperationspartner für den Vertrieb der Pullover sein könnten. Das Designer-Team hat – neben den bereits vorhandenen zwei Motiven – noch viele weitere Ideen im Kopf. Einige ihrer Skizzen präsentieren sie vor den interessierten Zuhörern.

Die Abteilung "Technik-Design" überträgt die Konzepte anschließend in digitale Grafiken. Gedruckt wir dann auf Textilien von "getShirts" – ein Lieferant, der Wert legt auf fair produzierte Kleidung. Zwei Schüler kümmern sich um das Marketing: Werbung und Medien. Insbesondere in den sozialen Netzwerken soll es von nun an jede Woche Neuigkeiten geben. "Aber auch die firmeninterne Motivation gehört zu unseren Aufgaben", erzählt ein Mitglied des Teams.

Ohne Bürokratie geht’s nicht

Die wöchentlichen Fortschritte und zukünftigen Visionen müssen genau festgehalten werden – das übernimmt die Verwaltung von "Sprüchle". Schließlich präsentiert sich die Finanzabteilung mit einer genauen Auflistung der Ein- und Ausgaben. Außerdem seien 80 Prozent der Aktien bereits verkauft. Spätestens jetzt sollten bisherige und potenzielle Sponsoren überzeugt sein.

In Zukunft will "Sprüchle" einen Schulverkauf starten, Pullover über die Webseite verkaufen können und seine Präsenz in sozialen Netzwerken stärken. Nach einer kleinen Modenschau wird schon einmal ein Pullover verlost – die Gewinnerin freut sich über das "Engele"-Motiv. Ein Pullover kostet 25 Euro, die Lieferzeit beträgt ungefähr eine Woche. Allgemein freut sich die Schülerfirma über jede Form von Unterstützung.