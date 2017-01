Hechingen Rutsche vom Schloßplatz zur Starzel?

Alle Fraktionen wollen Waldkindergarten

Antwort von Philipp Hahn, der als Erster Beigeordneter gestern die erkrankte Bürgermeisterin vertrat: Alle Fraktionen wünschen sich für Hechingen einen Waldkindergarten, aber bislang gibt es kein offizielles Konzept, keinen Standortvorschlag, kein Genehmigungsverfahren und keine Ausschreibung. Die Info-Veranstaltung in Stetten am 17. Januar sei insofern etwas voreilig abgehalten worden. Das Versprechen, im April loslegen zu können, sei völlig unrealistisch.

Sein Fazit: Dieses Jahr könnte man das Geld gar nicht mehr ausgeben. Deshalb habe man den Betrag aus dem Haushalt genommen. Mit Zustimmung aller Räte, wie von Freien Wählern und CDU süffisant angemerkt wurde.

Kompromiss am Ende. Die Verwaltung soll das Waldkindergartenprojekt möglichst schnell vorantreiben, was aber ohnehin der ausdrückliche Willen aller Fraktionen ist. Die SPD zeigte sich damit zufrieden und zog den 50 000-Euro-Antrag zurück.

Aufmerksamt erreichten auch die Freien Wähler mit ihren Anträgen. So soll die Stadt einen Ansprechpartner benennen, an den sich Einwohner richten können, wenn Müll auf der Straße liegt. Eine Müll-Hotline soll eingerichtet werden. Zudem soll es einen Ansprechpartner für Naturschutzangelegenheiten geben. Allgemeine Zustimmung im Rat. Die Vorschläge kosten übrigens auch nichts.

Mit einer Vereinfachung der E-Bike-Ladestation am Bürgerbüro wurde es schon komplizierte. Hier will man auf das anstehende Rad-Konzept warten. Lebhaft wurde es beim Freie-Wähler-Vorschlag, einen Ideenwettbewerb für eine bessere Verbindung von Ober- und Unterstadt zu starten. Der neue Starzelpark werde viele Leute anziehen, da müsse man die Verbindung in die Oberstadt stärken, so Werner Beck. Als Vorschläge wurden beispielhaft eine Rolltreppe, eine Riesenrutsche oder ein Fitnessweg genannt.

Rolltreppenidee wurden schon früher diskutiert

Uralte Idee, das mit der Rolltreppe, meldeten sich Räte. Die Stadt habe halt zwei Zentren, eines oben, eines unten, das sei doch nicht schlimm und auch nicht zu ändern, argumentierten andere. CDU-Fraktionschef Franz Ermantraut und Bunte-Listen-Sprecherin Almut Petersen mahnte dann an, man solle dieses Thema doch im Rahmen einer generellen Stadtentwicklungsdebatte diskutieren. Einzelpunkte brächten doch nichts. Am Ende Kampfabstimmung, und die Freien Wähler gingen mit diesem Vorschlag mit 4 zu zehn Stimmen unter.

Das war es aber auch schon mit Kontroversen. Alle anderen Vorschläge wurden einstimmig angenommen. So etwa der Antrag der Bunten Liste, einen Sozialbericht anzufertigen, in dem unter anderem die Drogenszene, Spielsucht und organisierte Kriminalität in Hechingen thematisiert werden sollen. Gute Idee, fanden alle. Der Hinweis auf den "Mord auf offener Straße" in der Unterstadt im Dezember wäre da gar nicht mehr nötig gewesen.

Etwas überraschend dann, dass die SPD dieses Jahr darauf verzichtete, einen Antrag auf ein Jahr beitragsfreie Kindergartenbetreuung zu stellen. Das war viele Jahre lang so passiert, hatte immer wieder Debatten ausgelöst und war stets abgelehnt worden. Der Antrag der SPD, einen Bericht über die Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen auszuarbeiten, ging dann ohne Gegenstimmen durch.