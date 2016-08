Hechingen Ruheforst könnte bald eröffnen

Wann das Gericht entscheide, wisse er auch nicht, erklärte Raimund Friderichs, Chef des fürstlichen Forstbetriebs, nun auf Nachfrage unserer Zeitung. Er gehe aber davon aus, dass dies in den nächsten Wochen passiere. Dann könnte der Ruheforst noch vor Ablauf des Jahres in Betrieb gehen.

Angeblich hat Piccinni Klage vor einem Gericht in Italien eingereicht

Wie gut unterrichtete Kreise berichten, hat Nestor Piccinni noch eine Klage vor einem italienischen Gericht eingereicht. Hier soll es um enorm hohe Schadensersatzforderungen gehen. Auch an die Stadt Hechingen und an einen Landwirt, der ein Grundstück verkauft hat, sollen sich die Forderungen richten. Raimund Friderichs wollte dies unserer Zeitung gegenüber aber nicht kommentieren. "Es handelt sich hier um eine rein privatrechtliche Angelegenheit, die keinen Einfluss auf einen Eröffnungstermin des Ruheforsts hätte", erklärte er. Der rein privatrechtliche Charakter der Klage könnte auch erklären, weshalb sich die Stadt Hechingen zu dieser Klage öffentlich noch nicht geäußert hat.

Während beim Ruheforst nun aber zumindest ein Ende der Querelen in Sicht ist, bleibt der Fortgang der ebenfalls schwebenden Zwangsverwaltung für die Hofapotheke am Marktplatz, die ebenfalls der Familie Piccinni gehört, völlig im Unklaren. Nestor Piccinni erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass im Grunde er eine Forderung gegen die Bank habe, die hier die Zwangsverwaltung betreibe. Es stünden immer noch hohe Summen aus der Versicherung aus, die er für den Schaden der Brandereignisse in und neben dem Gebäude zu beanspruchen habe. Für eine mögliche Zwangsversteigerung, die ei-ner Zwangsverwaltung folgen kann, fehle aus seiner Sicht derzeit jede Grundlage.

Die Anwältin der Gläubigerbank war für eine Stellungnahme in dieser Angelegenheit vergangene Woche nicht zu erreichen.