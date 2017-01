Hechingen Roboterfinger aus Hechingen

H e chingen. "Roboterfinger" ist bildlich gesprochen, aber durchaus korrekt, denn es handelt sich um diejenigen Bauteile für Industrieroboter, die mit dem zu bearbeitenden Werkstück wirklich in Berührung kommen, die es halten. Das sind Komponenten für Greifersysteme mit elektromechanischem oder pneumatischem Antrieb. Johannes Lörcher, Maschinenbauingenieur und Geschäftsführer der Firma Gimatic Vertrieb GmbH, begrüßte jüngst Bürgermeisterin Dorothea Bachmann im dieses Jahr eingeweihten Firmengebäude.

Vertrieben werden die Produkte der Stammfirma im norditalienischen Brescia, die ein riesigen Sortiment an Komponenten im Bereich Automation, Sensor- und Systemtechnik anbietet. Die Kundenliste hört sich wie ein "Who is who" der internationalen Wirtschaft an. Automobilhersteller vieler Marken, Spritzgussindustrie und Medizintechnik, viele Branchen benötigen die entsprechenden Komponenten. Auch Blutproben werden weltweit von Gimatic-Greifern bewegt.

Die Gimatic Vertrieb GmbH nimmt aber nicht nur Bestellungen aus dem kiloschweren Katalog entgegen. Rund 20 Prozent des Umsatzes werden mit individuell gefertigten Komponenten erzielt. Das bedeutet, dass die hauseigenen Ingenieure aus einzelnen Bauteilen ein komplexes Werkzeug konstruieren, das in den Linsenäckern von den Mechanikern zusammengebaut wird.