Hechingen Risiko zu groß: Weltladen schließt

"Amahoro", ein Zauberwort, steht auf einer Kaffee-Verpackung, die Monika Selig vom Hechinger Weltladen ins Regal stellt. Übersetzt heißt das Wort so viel wie "Frieden". Seine Zauberkraft erlebte Monika Selig, als sie mit dem Ausschuss "Mission Eine Welt" der katholischen Kirchengemeinde zu Besuch in Burundi war.

"Am Flughafen habe ich ein Foto gemacht, was nicht erlaubt war", erzählt Selig. Ein Polizist habe sie darauf aufmerksam gemacht. Aber dann sagte sie das Wort "Amahoro" und er habe es gut sein lassen. Und sie könnte noch von einigen anderen Situationen erzählen, in denen das Wort augenblicklich für Entspannung sorgte. Und dieses Zauberwort steht also auch auf dem Kaffee aus Burundi, der im Weltladen verkauft wird.

Allerdings ist es nun bald mit dem Zauber vorbei. Am 31. Juli ist der letzte Öffnungstag. Monika Selig fällt dieser Abschied sichtlich schwer. Kein Wunder, nachdem sie 28 Jahre im Weltladen gearbeitet hat.