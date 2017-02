Hechingen Richtige Musik für eine Partynacht

Sie gelten als einer der besten Live-Bands in der Region, gespielt wird die passende Musik für eine ausgelassene Partynacht. Aktuelle Hits der Rock- und Popcharts sowie mitreißende Reggae-Music. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Bereits am Tag davor, am 10. Februar, gibt es Programm. In der Reihe "Freitag live" spielt das Duo Jukebox von 21.30 bis 24 Uhr eine Mischung der besten Oldies aus Rock, Pop und deutschen Schlagern. Ursula Lerch und Florian Conzelmann gelingt es, ihre Zuhörer in musikalischen Erinnerungen schwelgen zu lassen. "Freitag live" wird am 17. Februar fortgesetzt. Dann tritt die Formation "Bebo Music" in der Hechinger Domäne auf.