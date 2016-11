Hechingen Rettungsgerüst für die Werkrealschule

Aus jeden Schulraum soll es künftig zwei verschiedene Fluchtwege geben, damit niemand in Räumen vom Rauch eingeschlossen werden kann. Das ist die relativ neue Vorschrift. Für Gymnasium und Grundschule gibt es schon Lösungen, nun sind Realschule und Werkrealschule dran.

Problem bei der Hechinger Werkrealschule: Hier gibt es Pläne, die Schule eventuell durch einen Neubau zu ersetzen oder eventuell Räume mit anderen Schulen zu tauschen. Es muss also ein Provisorium her. Architekt Martin Gemmeke kam auf die Lösung, ein stabiles Interims-Gerüst an der Außenseite in Richtung Hang hin zu installieren. Es wird fast die gesamte Fassade einnehmen und kann zehn Jahre stehen bleiben. Bis dahin sollte der Gemeinderat die Schulzukunft ja mal geklärt haben. Im Bauausschuss wurde diese Lösung gestern einstimmig befürwortet.

Schwieriger gestaltet sich die Entscheidung in der Realschule. Hier muss eine dauerhafte Lösung gefunden werden. Das bedeutet zum einen, dass das bislang offene Treppenhaus im Innern künftig durch Glaswände vom Restgebäude abgetrennt ist. Damit dies halbwegs eine gute Lösung gibt, müsse man in gute Beleuchtung investieren, kündigte der Architekt an. Das war im Gemeinderat noch weitgehend unumstritten.