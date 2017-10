Hechingen Rettungsaktion für Streuobstwiese läuft an

"Wir hoffen, dass sich noch der eine oder andere meldet, der einen oder mehrere Bäume betreuen würde", erklärt Markus Zehnder. Im ökonomischen Sinne rentiere sich diese Arbeit nie, "aber man wird in diesem wunderschönen Stück Natur tätig, erntet eigenes Obst, das macht doch Spaß". Das nötige Wissen werde durch Schnittkurse vermittelt, "wer mal unverbindlich schauen will, wie das laufen könnte, soll einfach am Samstag vorbeischauen", rät Zehnder. Die Arbeit, die man in einen einzelnen Baum investieren müsse, sei auf jeden Fall überschaubar.

Zehnder hebt hervor, dass gerade die Stadt Hechingen organisatorisch viel Arbeit in dieses Projekt steckt. Ein Teil des Geländes gehört ihr, aber was wie eine geschlossene Obstanlage aussieht, ist ein Flickenteppich von kleinsten, langgestreckten Grundstücken, die unterschiedlichen Eigentümern gehören. "Die klassischen Folgen der Erbteilung", erklärt Zehnder. An manchen Stellen gehöre jede Baumreihe jemand anderem, und längst nicht jeder Eigentümer hat Interesse am Obstbau. Genügend Gelegenheit also für Leute, die eine Patenschaft für einen bestimmten Baum – oder mehrere – übernehmen wollen.

Am Aktionstag wird symbolisch im Vorgriff auf eine für November geplante Pflanzaktion ein Obstbaum gepflanzt, Hechinger Mostereien präsentieren verschiedene Streuobstprodukte und Schäfer Storr demonstriert mit einer Schafherde die Wichtigkeit der Schafbeweidung für diese Biotope.