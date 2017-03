Hechingen Restauriertes Relief an neuem Platz

Hechingen-Stetten. Elmar Strobel und sein Gehilfe haben das restaurierte Relief aus dem Zweiten Weltkrieg in einem gotischen ehemaligen Türbogen der Klosterkirche an der Südseite auf einem Sockel angebracht. Damit das weiße Steinrelief sich von der ebenfalls hell verputzten Kirchenwand besser abhebt, wurde der Hintergrund in dem gotischen Türbogen etwas dunkler verputzt, sodass das Relief jedem Besucher des Gartens sofort ins Auge sticht.

Damit hat der Bildhauer Elmar Strobel einen weiteren Blickfang im Klostergarten geschaffen. Das Relief trägt die Signatur "Güntert u. Nägele Sigm-Dorf". Pfarrgemeinderat Alfred Schmid ist es gelungen, im Internet Einträge über den Bildhauer Karl Nägele (1880 bis 1949) zu finden. So war Karl Nägele von 1908 bis kurz nach 1920 Mitinhaber der Bildhauerwerkstatt Güntert und Nägele, betrieb dann nach der Trennung allein die Kunstwerkstätte weiter.

Karl Nägele war Bildhauer und Bildschnitzer. Er erhielt viele Aufträge für Kirchen und Kapellen sowie öffentliche Einrichtungen und von Privatkunden. Werke von ihm stehen in Aachen, Berlin und Straßburg, aber auch in zahlreichen kleineren Orten. Berühmt wurden von Nägele geschaffene Kriegerdenkmale in Gammertingen, Gauselfingen, Hilzingen, Möhringen/Donau, Sigmaringendorf und Steißlingen. Kirchenkrippen von ihm stehen in vielen Orten. In Holz geschaffene Kreuzwegstationen finden sich in Kirchen ebenso wie Altäre, Kruzifixe, Madonnen oder Reliefbildnisse.