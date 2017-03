Hechingen Reden über Religion vereint Zuhörer

Dass zumindest einige im Raum Zweifel am Glauben haben, ist den Veranstaltern bewusst. "Ich hoffe, dass der Zweifel Sie nicht nach draußen führt, sondern tiefer hinein", gab Pfarrer Würth seiner Hoffnung Ausdruck.

Dann wurde in vier großen Gruppen – tja, diskutiert, gesprochen, erzählt. Erstaunlich lebhaft, erstaunlich offen. Viele einzelne, oft auch ganz individuelle Aspekte klangen an. Manche waren erstaunt, wie viele Teilnehmer die eigenen Zweifel teilen, andere berichteten auch von der Kraft und der Freude an der Welt, die ihnen ihr Glauben gibt. Der Saal schwirrte vor Stimmen, die durcheinanderklangen, vor Ansichten, die ernsthaft, aber ohne Dogmatik, vorgetragen wurden. Reden über die eigenen religiösen Erfahrungen und Überzeugungen, das machte offenkundig Freude. Auch das Zuhören war hier schön.

Direkte Antworten wurden an diesem Abend nicht geboten. Die Organisatoren vertrauen wohl darauf, dass Menschen, die sich ihrer Fragen bewusst werden, irgendwann auch die Suche nach den Antworten beginnen werden.

Am Dienstag, 14. März, geht es weiter mit dem Thema "Schöpfer erschöpft? Will er nicht oder kann er nicht?" Beginn ist wieder um 19 Uhr mit einem lockeren Zusammensein am kalten Buffet. Um 19.30 Uhr geht dann das eigentliche Programm los.