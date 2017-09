Hechingen Rebellisch, laut und auch gefühlvoll

Ihren Fans präsentierten sie ältere Lieder wie "Three Times the Sun", ein Song über Spielsucht, "Welcome" und "Spider Woman", und sorgten mit der neueren Ballade "Back Into The Future" für Gänsehaut im Publikum.

Headliner am Samstag war die Band "Rebellious Spirit" aus Thanheim. Für die jungen Musiker war es in ihrer Karriere bereits der zweite Auftritt im WOM, und Sänger Jannik freute sich, dort dieses Mal deutlich mehr Fans begrüßen zu dürfen, als beim ersten Konzert.

Entsprechend motiviert gingen er und seine Mitstreiter auf der Bühne zu Werke, und die Gruppe erwies sich als würdiger Headliner. Seit einigen Jahren hat sie sich dem Crossover-Metal verschrieben, und zu den Songs "Lost", "Look What I’ve Become" sowie "Obsession" vom gleichnamigen zweiten Album präsentierten die Akteure auf der Bühne größtenteils Titel vom neuen Album "New Horizons". Zwischendurch gab es aber auch ein paar Coversongs auf die Ohren.

So war musikalisch viel Abwechslung geboten, und auch die Show der jungen Akteure kam beim Publikum bestens an. Einige Fans hatten sogar ein riesiges Rebellious-Spirit-Transparent mitgebracht.