Hechingen Realschule stellt sich auf Messe vor

Die Hechinger Realschule beschäftigt sich nun im sechsten Jahr mit den Möglichkeiten der Individualisierung und Differenzierung im Unterricht. Mit ihrer Erfahrung in diesem Bereich ist sie eine der offiziellen Hospitationsschulen in Baden-Württemberg.

Schulleiter Stefan Hipp erhielt vom Kultusministerium die Einladung, das schuleigene Konzept am Landesstand des Kultusministeriums auf der Didacta vorzustellen. Stefan Hipp und die stellvertretende Schulleiterin Karin Friedrich legten daher in einem halbstündigen Vortrag dar, wie an der Realschule Hechingen auf den unterschiedlichen Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler in der erweiterten Realschule eingegangen wird.

Im Arbeitsplanunterricht, "AP"-Unterricht, arbeiten die Schüler in den Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch vor allem in den Klassenstufen 5 und 6 mit differenzierten Arbeitsplänen. Die Kinder wiederholen und üben ihrem Lernstand entsprechend mit Pflicht- und Zusatzaufgaben den Lernstoff. In Lernentwicklungsgesprächen beschäftigen sie sich gemeinsam mit ihren Klassenlehrern im Einzelgespräch damit, worin sie ihre Stärken haben und woran sie noch arbeiten können.