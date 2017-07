Hechingen Rauch: "Riskieren sie auch Niederlagen"

Hechingen. Es sei schwierig sich in einer Welt zu orientieren, in der durch das Internet die verfügbaren Informationen ins uferlose wachsen und auch die Ausbildungsmöglichkeiten immer differenzierter werden, so der Rektor. Er rief die Abiturienten dazu auf, in dieser Flut "nicht zu ersaufen", sondern ihr Leben weiterhin an Werten wie Verantwortung zu orientieren, und aus Neugier auch einmal Wagnisse einzugehen. "Verändern Sie sich, riskieren Sie auch Niederlagen, misstrauen sie Menschen, die von sich behaupten, die ganze Wahrheit bereits zu kennen", gab er ihnen mit auf den Weg.

Als Scheffelpreisträgerin erinnerte Maike Stopper als Abiturienten in ihrer Rede an die vielen kleinen Momente, die neben dem Unterricht die Schuljahre geprägt haben.

Große Augenblicke