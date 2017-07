Hechingen Ratzgiwatz bringt alle in Schwung

Und das kommt an, wie die steigenden Teilnehmerzahlen zeigen. Am Montag, 31. Juli, geht es los mit "Kochen wie Lafer, Lichter & Co". Und auch am Dienstag und am Mittwoch werden gemeinsam leckere Gerichte zubereitet. Pasta Party lautet das Motto am Montag, am Dienstag wird ein Grillbuffet gezaubert, am Mittwoch heißt es Pimp your Party.

Es soll ja auch Jugendliche geben, die sich für das Internet interessieren. Für sie wird am Montag zudem gemeinsam mit der Firma Your IT ein Workshop zum Thema Datenschutz in Social Media und Co. angeboten.

Am Dienstag steht dann das Bogenschießen auf dem Programm. Hier gehen die Jugendlichen mit Pfeil und Bogen durch einen Parcours auf die Jagd. Im Anschluss werden die Jugendlichen mit einem Barbecue verwöhnt.