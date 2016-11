Hechingen/Rangendingen Im Vollrausch Kneipengäste attackiert

Die Kriminalbeamtin, die den Rangendinger nach dessen Festnahme auf dem Polizeirevier Hechingen vernommen hat, schilderte ihn als "innerlich aggressiv". Später sei er zugänglich geworden, habe erklärt, er wisse nichts mehr und über sich selber den Kopf geschüttelt. Er habe auch zugegeben, nach Alkoholgenuss aggressiv zu reagieren.

Ein Polizeibeamter und ein Polizeipraktikant schilderten die Festnahme vor dem Wohnhaus des Angeklagten. Demnach sei der Mann im dunklen Hof auf sie zugekommen, sie hätten sich bedroht gefühlt und der Beamte setzte daraufhin Pfefferspray ein, da er den Angeklagten von früheren Fällen als "jugendlichen Intensivtäter" kannte und als gewaltbereit einstufte. Auf der Fahrt zum Polizeirevier habe der Festgenommene ständig die Polizisten beleidigt und bespuckt, zwischendurch aber auch geweint.

Was trieb nun den jungen Arbeiter, der sich in den vergangenen Jahren nichts zuschulden kommen ließ, zu diesen Aktionen? Gerichtspsychiater Peter Winckler schilderte ihn als still, verschlossen und kontaktarm, eine psychotische Persönlichkeitsstörung liege jedoch nicht vor.

Im Untersuchungsgespräch habe er sich seiner Taten geschämt. Diese führt der Gutachter ganz klar auf den hohen Alkoholkonsum und, auch auf Cannabisrauchen zurück. In der Tatnacht habe er die "klassischen Ausfallerscheinungen eines stark Betrunkenen" gezeigt. Sein Verhalten besonders beim Überfall auf das Auto sei "bizarr" gewesen.

Trotzdem stellt der Gutachter dem jungen Rangendinger eine günstige Prognose. Er habe seit zehn Jahren die gleiche Arbeitsstelle, lebe in einem geordneten Umfeld und habe sich seit Jahren nichts zuschulden kommen lassen. Allerdings müsse er künftig ganz von Alkohol und Suchtmitteln lassen und sich in eine ambulante Suchttherapie begeben. "Das ist Ihre Bringschuld an die Gesellschaft", wandte er sich an den Angeklagten. Dies sollte durch regelmäßige Kontrollen und Drogenscreenings überwacht werden. Dem stimmte der Angeklagte zu.

Das Urteil wird am 21. November verkündet.