Hechingen Ramadan-Fest während Use Your Summer

"Das Ramadanfest ist ein Fest der Versöhnung und des Dankes, an dem wir auch unsere Mitmenschen um Vergebung bitten", erklärt Souley Gassama vom internationalen Vorbereitungsteam. Grundsätzlich will Use Your summer ein Ort der Begegnung und des Austauschs unter Gruppen sein, die sonst eher wenig Kontakt haben. Gegenseitige Bereicherung durch Austausch, ist die Idee. Dieses Jahr fällt das Ramadanfest auf einen Sonntag, so dass dieser Tag ausgiebig gefeiert werden kann. Nach dem Morgengebet in der Moschee gibt es um 10 Uhr ein gemeinsames Frühstück, das von einem Imam-Gebet eröffnet wird.

Nach dem Frühstück gibt es Spiele für jung und alt. Das Bühnenprogramm wird von einer Musikgruppe eröffnet, die sich in der Flüchtlings-Erstaufnahmestelle in Sigmaringen gebildet hat. Der türkische Puppenspieler Hakan Arisoy tritt um 11.30 und 14.30 Uhr auf und lädt zwischen den Aufführungen Kinder dazu ein, selbst Marionetten zu basteln. Weitere Programmpunkte bilden der syrische Kinderchor, die Tanz AG der Grundschule, junge Mevlana-Tänzerinnen und eine türkische Tanzgruppe.

Um 16 Uhr gibt die Alice-Salomon-Schule eine Kostprobe ihres Musicals "Mein gestern –unser morgen". Zwischen den Auftritten ist die Bühne frei für Trommler, Rapper und andere Musiker und Tänzer. Ab 18 Uhr spielt die westafrikanische Band Safnama. Es darf gesungen und getanzt werden. Beginnend mit dem Frühstück gibt es den ganzen Tag über Leckereien aus verschiedenen Ländern. Entsprechend der muslimischen Tradition sind zum Ramadanfest alle Menschen eingeladen. Als Sponsoren ermöglicht haben dies Imnauer, Sternenbäck und BIZIM Market sowie weitere Spender.