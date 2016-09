Hechingen-Beuren. Weil er nicht aufgepasst hat, ist ein 19-jähriger Radfahrer am Donnerstag, um 19 Uhr, auf der Straße Grundwiese in Beuren von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Beim Sturz verletzte er sich am linken Bein. Ein Rettungswagen des DRK brachte den Radfahrer nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Zollernalb-Klinikum nach Balingen. Sachschaden entstand laut Polizei nicht.