Hechingen Punktlandung ins kühle Nass

Und während die Handwerker am Samstag weiter am Hallenbad arbeiteten, hieß es für die Freibad-Besucher um 13 Uhr: Hinein ins Vergnügen oder besser gesagt ins kühle Nass. Grund zum Strahlen hatten indes nicht nur die Badegäste, die sowohl am Pfingstsamstag als auch am Pfingstsonntag freien Eintritt hatten.

Auch Stadtbauamtsleiterin Helga Monauni zeigte sich ob der "Punktlandung" erleichtert. "Wir sind glücklich und zufrieden, dass alles rechtzeitig fertig geworden ist", erklärte sie mit Blick auf die neuen Außenumkleidekabinen, die mit Duschen, WCs und Spinden ausgestattet sind.

Baustelle stört die Besucher kaum

Und was sagen die Besucher zum Hechinger Freibad? "Wie immer alles tipptopp", freute sich Sandra Leupold aus Bodelshausen. Von der benachbarten Baustelle fühlt sie sich keineswegs gestört, ganz im Gegenteil. "Es ist doch gut, dass gebaut wird", betonte sie. "Sehr schön" findet das Freibad auch Kerstin Metzger. Sie lobt vor allem den tollen Kinderbereich, in dem ihre kleine Tochter am Samstag fröhlich plantschte und begrüßt es, dass es auf der Anlage viele schattige Plätzchen gibt, die Schutz vor der Sonne bieten.

Noch nicht so intensiv vom Himmel brennt diese, wenn Gisela Laub aus Stein gemeinsam mit weiteren Schwimmern frühmorgens ihre Bahnen zieht – und das schon seit vielen Jahren. Alljährlich fiebert sie deshalb der Freibad-Eröffnung entgegen: "Wir freuen uns, wenn die Saison beginnt", erklärte sie.