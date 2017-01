Hechingen Protest: Tübinger Straße ausbauen

Hahn: "Ihr Anliegen ist mehr als berechtigt."

Wenn sie im Rathaus mit Widerstand gerechnet hatten, wurden sie angenehm enttäuscht. Sie rannten bei Philipp Hahn praktisch offene Türen ein. "Ihr Anliegen ist mehr als berechtigt", versicherte ihnen der Erste Beigeordnete. Die Befürchtungen seien aber eigentlich auch unbegründet, beruhigte er.

Es sei zwar richtig, dass dieses Jahr kein Geld für Bauarbeiten an der Tübinger Straße vorgesehen sei, weil es finanziell nun eher wieder knapp zugehe in der Stadtkasse. Aber so schnell hätten die Bagger ohnehin nicht anrollen können. Geld für die Entwurfsplanung der Tübinger Straße sei jedoch im allgemeinen Planungsbudget von Stadtbaumeisterin Helga Monauni vorhanden. Die Zustimmung des Gemeinderats vorausgesetzt, werde dieses Jahr diese Planung begonnen. Wie lange das dauere, sei schwer zu sagen, ergänzte Helga Monauni, weil hier eventuell auch Grundstücksverhandlungen geführt werden müssten, wenn die Stadt "20 Zentimeter mehr bräuchte, um was Vernünftiges hinzukriegen". Aber man sei auf jeden Fall auf dem Weg hin zu einer Lösung.

Anwohner haben auch Sorge um Wasserdruck

So wurden noch einige Themen behandelt. Die Sorge der Anlieger um den Wasserdruck etwa. Der sei aktuell schon leicht schwankend, wenn 2000 weitere Leute dazukämen, sehe man schwarz. Alles bekannt, da sei man schon an technischen Lösungen, so Monauni. Es ging auch um Kreisverkehre, die sich die Anlieger wünschen, die der Straßenplaner aber nicht für nötig hält. Die Planung werde öffentlich erfolgen, Gelegenheit zur Mitwirkung werde eingeräumt, versprach Philipp Hahn.

Er wies aber auch darauf hin, dass die letzte Entscheidung über solche Fragen beim Gemeinderat liege. Dem werde die Unterschriftenliste vorgelegt, in der nächsten Sitzung könne darüber dann geredet werden. "Wir können also mit Zuversicht nach Hause gehen", sagte zum Abschluss Gerhard Mörschel zufrieden.