Hechingen Preisrichter haben alle Hände voll zu tun

Am Sonntag war die Ausstellung tagsüber fürs Publikum geöffnet. Nach dem Frühschoppen gab es die Möglichkeit, das Mittagessen einzunehmen. Und davon wurde auch in großem Maße Gebrauch gemacht, wie die nahezu voll besetzte Halle bewies. Das Küchenpersonal hatte alle Hände voll zu tun, aber dank der zahlreichen Helfer gab es keine Engpässe Am Nachmittag wurden Kaffee und Kuchen angeboten. Bei der obligatorischen Schätzfrage ging es um das Gewicht einer meterlangen, Krakauer Wurst. An beiden Tagen drehte sich zudem das Glücksrad, an dem als Gewinne Sachpreise winkten.