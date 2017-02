Hechingen Post-Finanzcenter erinnert Patrioten an Klinik-Frage

So wird sich Hechingen im Mittelbereich dann in einer Reihe mit Burladingen und Bisingen wiederfinden. In diesen beiden Kommunen gibt es schon länger Postfilialen, die auch einen "Postbankservice" anbieten. In Burladingen ist das im Schreibwarengeschäft an der Josef-Mayer-Straße 1 möglich, in Bisingen im "Einzelhandel für Groß und Klein" an der Heidelbergstraße. Diese Geschäfte bieten eigentlich alles an, was ein Kunde von einer Post erwarten kann.

Welches Geschäft in Hechingen künftig Postbank-Service bietet? Das ist derzeit noch nicht bekannt, aber wie die Post-Pressestelle versichert, werde man bis zum Schließungstermin des Finanzcenters an der Hofgartenstraße ganz sicher fündig geworden sein.

Im Gegensatz zur Klinik scheint die Schließung des Post-Finanzcenters in Hechingen also verschmerzbar, auch wenn die Reputation der Stadt für manche Patrioten darunter etwas leiden dürfte. Man darf ohnehin gespannt sein was passiert, wenn die Postbank irgendwann zur Einsicht käme, dass zwei Finanzcenter in Albstadt und Balingen nicht mehr wirtschaftlich sind. Wahrscheinlich würde dann ein völlig neues Gebäude im Grenzbereich zwischen diesen beiden Kommunen gebaut werden müssen. Das Schöne daran: Zumindest dieses Prestigeprojekt müsste nicht der Landkreis bezahlen.