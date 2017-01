Hechingen Positives Echo ist ein schöner Lohn

Hechingen. Es war keine Hauptversammlung wie üblich, stand sie doch unter dem Eindruck des Abschieds der vor einiger Zeit verstorbenen Cornelie Kurz, die sich im Verein über mehrere Jahre hinweg als Kassiererin engagierte. Nach diesem Schock galt es, die Amtsgeschäfte neu zu ordnen, was eine gewisse Zeit in Anspruch nahm.

Aus diesem Grund gab es am Freitag einen Rückblick auf zwei Vereinsjahre. Wie die Vorsitzende Margarete Kipp-Lenkeit berichtete, wurden 2015 acht Konzerte veranstaltet, die unter dem Motto "Sternenklänge" standen. Fünf Konzerte fanden im Rahmen der 41. Clavichordtage in der Villa Eugenia statt, ein Konzert gab es in der Johanneskirche.

Auch 2016 ebbte der musikalische Reigen nicht ab – im Gegenteil. Zwölf Konzerte – "so viele wie selten" – erfreuten die Gäste im Jubiläumsjahr, in dem "Zehn Jahre Musik in der Villa" gefeiert wurden. Bei acht der Veranstaltung lag der Schwerpunkt im klassischen, bei vier im nichtklassischen Bereich. Die Klassik stehe dem Verein, insbesondere aufgrund des Ambientes der Räumlichkeiten, "gut zu Gesicht", so Margarete Kipp-Lenkeit, die in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Trossingen hervorhob. Ihr Dank galt diesbezüglich Christoph Schanze, der betonte, dass sich die Musiker in der Villa Eugenia sehr wohlfühlen würden.