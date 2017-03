Hechingen Polizeieinsatz im Rathaus wegen Familienstreit

Das hat am Donnerstag im Verwaltungsausschuss der Erste Beigeordnete Philipp Hahn im Auftrag der Bürgermeisterin bekannt gegeben. Die Bürgermeisterin werde sich von ihrem Ehemann trennen und wohne bereits nicht mehr in Boll. Sie sei bis auf weiteres krank geschrieben und bitte darum, Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie zu nehmen, in der auch drei Kinder leben. Auslöser des offiziellen Berichts des Beigeordneten waren Informationen über den Polizeieinsatz im Rathaus, die am Donnerstagnachmittag im Internet verbreitet wurden.