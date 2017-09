Hechingen Planentwurf für die Tübinger Straße

Außen hätte er allerdings den Vorteil, gut an einen eventuellen Fußweg hoch zum Baugebiet angebunden zu sein, so der Planer. Die Idee zur Einrichtung von durch Bäume markierte Parkbuchen und die Gliederung der Fahrbahnbreiten kam dagegen gut an.

Nun wird das Konzept in einer Versammlung mit den Anliegern noch einmal besprochen, auch Busunternehmen werden gefragt, was sie davon halten. Die Anregungen werden dann möglichst in den Plan aufgenommen.

Wenn alles klappt, könnte dann im Januar im Gemeinderat die überarbeitete Planung nochmals vorgestellt werden.