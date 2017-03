Hechingen Philippinen stehen im Fokus

Der Weltgebetstag der Frauen ist eine globale Basisbewegung christlicher Frauen und wird in rund 170 Ländern jedes Jahr am ersten Freitag im März begangen. Zum Fest sind auch Männer eingeladen, die Ausarbeitung des Ablaufs wird jedoch immer von Frauen eines ausgewählten Landes vorgenommen, die mit Liedern, Gebeten, Geschichten und Dialogen ihr Land ins Zentrum des weltweiten Austausches stellen und die Liturgie vorgeben. In diesem Jahr waren die Philippinen im Fokus des Weltgebetstages. Das Vorbereitungsteam führte einfühlsam durch diesen ökumenischen Gottesdienst, der unter dem Motto "Was ist denn fair?" stand.

Lebhafte Diskussion über Weinberg-Gleichnis und Gerechtigkeit

Nach einer kurzen Vorstellung des Landes wurden beispielhaft die Geschichten dreier philippinischen Frauen erzählt, die in ihrem Leben unterschiedliche Schwierigkeiten zu meistern haben. Der Thematik "Was ist denn fair?" näherten sich die Teilnehmenden anhand dieser Geschichten sowie des vorgeschlagenen Gleichnisses der Arbeiter im Weinberg und diskutierten dabei lebhaft über Gerechtigkeit. Gemeinsames Sähen, Ernten und die Verteilung der Erträge wird auf den Philippinen "Dagyaw" genannt – auch dies wurde von der Gruppe mit dem Befüllen und Verteilen kleiner Tütchen Reis nachempfunden.