Hechingen Parkverbot in der Schulerstraße

Beraten wurde über die Vorhaben, für die im kommenden städtischen Haushalt Geld beantragt werden soll. Als wichtigstes Projekt gilt der Straßenausbau und im Baugebiet "Berg II" der Aufkauf und die Umlegung der Grundstücke. Wichtig ist auch der Endausbau mit Hochwasserschutz "Auf der Bins" und der Endausbau "Stammigbaum" (Zufahrt zum Handwerkerpark).

Ebenfalls auf der Wunschliste steht die Sanierung des Rathauses, und in der Turn- und Festhalle soll der Pufferspeicher ausgetauscht werden. Auch Malerarbeiten in den Fluren und Umkleiden sind gewünscht, ebenso die Anschaffung eines Defibrillators, neue Stühle für 310 Plätze und die Erneuerung des Prallschutzes.

Am Friedhof ist die Erneuerung der Türen der Leichenhalle erwünscht, am Kindergarten der Einbau einer Fluchttür im Gruppenraum und die Erneuerung des hinteren Eingangstores, Malerarbeiten an Fenstern und Dachisolierung. Für die Urbanskapelle wird die Trockenlegung des Mauerwerks gewünscht. Dazu ist auch die Gründung eines Fördervereins geplant. Am alten Feuerwehrhaus soll der Sockel saniert werden.

Gefragt wurde in der Bürgerfragestunde nach der Klassifizierung der Schulerstraße und der Handhabung der Pflege der öffentlichen Beete. Berichtet wurde, dass die Arbeiten am Jugendraum wegen der Ferienzeit momentan noch ruhen. Die neue Tür sei bereits in Auftrag gegeben. Wenn sie installiert ist, soll es weitergehen.