Hechingen Online-Diagnose kommt - oder nicht?

Der Online-Doktor darf keine Medikamente verschreiben

Internist und Gastroenterologe Bernhard Dirr pflichtet dem bei. "Ich weiß nicht, wo man sie einbauen soll", sagt er zur Online-Sprechstunde. In speziellen Bereichen sei das schon eine gute Sache, zum Beispiel bei Nachkontrollen. In Zukunft werde das sicherlich kommen. "Aber wenn jemand Fieber hat und es ihm schlecht geht, muss er in die Praxis kommen", so Dirr. Das gleiche gelte, wenn der Patient Medikamente benötigt.

"Ich warte erstmal ab, wie sich das in meinem Fachgebiet anlässt", sagt Kinderärztin Rita Ziebach. Sie hält die Videosprechstunde für eine "interessante Idee, vor allem für immobilisierte Patienten und dünn besiedelte Landstriche. Allerdings ist sie generell überzeugt: "Ein Kind, das krank ist, sollte man nicht nur auf einem Bildschirm sehen."

Manchmal lassen sich Dinge zwar telefonisch klären, aber dazu brauche es dann auch kein Bild. "In der Kinderheilkunde geht es viel um Interaktionen und den Kontakt zu Eltern und Kind", führt Ziebach weiter aus. Sie glaube nicht, dass der direkte Kontakt ersetzbar ist. Zudem seien Datenleitungen anfällig für Viren und Ähnliches. "Deshalb versuche sie, diese auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen.

"Ich möchte den Leuten ins Gesicht schauen können", sagt Bernd Stekeler, Facharzt für Allgemeinmedizin. Wie die Kollegen wird auch er keine Online-Sprechstunde anbieten. Er verweist außerdem darauf, dass er bereits Fragen online per E-Mail beantwortet. Doch Patienten über Skype zu begutachten, das werde er nicht mehr aufgreifen. Sein Fazit: "Man kann nichts sperren. Es wird alles kommen, wie es kommt"

Und vermutlich wird es in Hechingen so kommen, das nur wenige Ärzte eine Online-Sprechstunde anbieten. "Bei mir kam noch nicht eine Anfrage", sagt Ingo Pufke. "Man kann viel reden, aber keine Befunde erheben, keine richtigen Untersuchungen machen und der Online-Arzt darf keine Rezepte ausstellen", verdeutlicht er. Die neue Sprechstunde sei nur eine Möglichkeit, um das Google-Angebot zu erweitern. Es sei im Grunde die Kapitulation vor dem Ärztemangel.