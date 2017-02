Hechingen "Oma hat immer Kopftuch getragen"

Aber ist er deshalb gleich ein Terrorist? Darüber streiten sich die beiden Ermittler. Dazu befragen sie die Mutter des Jungen, eine Mitschülerin, eine Lehrerin, einen Hassprediger und zwei Mitarbeiter der EU-Botschaft. Wirklich schlau werden sie daraus nicht. Die Puzzleteile passen irgendwie nicht zusammen.

"Hast Du mal als Kind gepuzzelt?", fragt der Ermittler seine Kollegin. Man drehe den Deckel um und lasse die Teile so zusammen, dass das Bild schon fertig ist. Und überhaupt: "Meine Oma hat immer Kopftuch getragen. Wovor hast du Angst?", fragt der Ermittler. Eine Frage, die sich indirekt auch an das Publikum richtet.

Kernaussage: Offen sein für Neues

Das Stück ist nun an seiner Kernaussage angelangt. Es geht darum, offen zu sein, offen für Neues, offen für die Aussagen des Korans. Der Koran bestärke keineswegs die Gewalt und Mohammed stärkte demnach die Rechte der Frauen, wo er konnte. Der Islam sei eine weltoffene Religion. Doch Europa wolle so etwas nicht hören. Das würde das Feindbild zerstören.

Am Ende ist "fremd muslim niemand sein" ein Plädoyer für mehr Offenheit, für ein Aufeinanderzugehen. Das Unwohlsein mancher Menschen soll dem Verständnis für Muslime weichen – den vielen friedlichen Anhängern der Religion. In jedem Fall regt das Stück zur Diskussion an, ganz so wie von Heiko Ostendorf gewünscht. "Ich bin froh, wenn ich Leute dazu bringen kann, dass sie nachdenken", sagt er. Das scheint er in Hechingen geschafft zu haben.