Hechingen Ohne Bachmann keine Tiefgarage?

Hechingen. Eine Tiefgarage als Bestandteil eines neuen Geschäftsviertels am Obertorplatz – das war eine der zentralen Visionen von Dorothea Bachmann, nachdem sie am 9. Januar 2012 als neu gewählte Hechinger Bürgermeisterin ihr Amt antrat. Ihre Ansiedlungspläne großer Textilgeschäfte wurden bekanntlich ein Flop, die vom Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossenen Tiefgaragenpläne entwickelten sich zum Alptraum, denn die Klaiber-Wirtefamilie führte mit juristischen Klagen einen Stillstand herbei. Frühestens zum Jahresende könnte das Verwaltungsgericht hier eine Entscheidung treffen.

Allerdings ist mittlerweile von gut informierten Akteuren der Hechinger Kommunalpolitik zu hören, dass Dorothea Bachmann zum Jahresende ihr Amt wegen Dienstunfähigkeit aufgeben könnte. Ob das pures Wunschdenken ist – der verwaiste Bürgermeisterstuhl ist für die Stadt eine schwere Belastung – oder ob hier entsprechende Verhandlungsergebnisse vorliegen, ist schwer zu sagen. Das Gerücht ist jedenfalls weit verbreitet. Und Tatsache ist: spätestens drei Monate nach dem Freiwerden des Bürgermeisteramts müssten Wahlen abgehalten werden.

Das hieße dann aber: Der Beschluss über den Tiefgaragenbau würde genau in den Bürgermeisterwahlkampf fallen. Und die Frage, wie und wo sich die Stadt künftig entwickeln soll, wird sicher ein Wahlkampfthema sein. Sollte der Gemeinderat tatsächlich in einer solchen Phase eine so weitreichende Entscheidung treffen, wie das der Tiefgaragenbau sicher wäre?