Hechingen Obertorplatz: Räte finden Hahn-Konzept zu teuer

Konkret will er das Gebäude der HZ kaufen, die ihre Immobilie abstoßen will, und dort ein Parkhaus mit 100 Plätzen errichten. Oben drauf kämen Geschäftsräume. In weiteren Bauabschnitten würde die Häuserzeile bis zum Klaiber abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt. Hahn will Hotelbetreiber, Lebensmittelmarkt, Arztpraxis und Bistro als Mieter an der Hand haben.

Kleiner Haken an der Geschichte: Die Stadt müsste 70 Stellplätze auf 20 Jahre mieten zum Gesamtpreis von sechs Millionen Euro. Ein Schnäppchen, so Martin Hahn, denn der Tiefgaragenbau werde sicher über acht Millionen Euro kosten. Dazu kämen die Kosten des weiteren Rechtsstreit mit seinem Bruder, dessen Ausgang und Zeitdauer völlig ungewiss sei.

Die Gemeinderäte haben allerdings genau nachgerechnet. Ihr Ergebnis: Im aktuell vorliegenden Mietvertrag ist eher von Mietgesamtkosten in Höhe von 7,2 Millionen Euro auszugehen. Bei diesen Bedingungen würde jeder einzelne Parkplatz die Stadt monatlich 440 Euro kosten.

Diese Rechnung machte etwa CDU-Rat Jürgen Schuler auf. Bei der Tiefgarage kalkuliere die Stadt derzeit mit monatlichen Parkplatzkosten von 220 Euro, "denn wir erhalten ja Baukostenzuschüsse." Hahns Angebot sei deshalb ein schlechtes Geschäft. Zudem seien die Mieter, die er in Aussicht stelle, bislang "auch nur Versprechen".

CDU-Fraktionschef Andreas Ermantraut sah das ähnlich: "Sie können das HZ-Gebäude gerne kaufen und da bauen, aber nicht von der Stadt mit 7,2 Millionen Euro subventioniert."

Freie-Wähler-Rat Werner Beck erinnerte zudem daran, dass bei Hahns Modell das Parkhaus nach 20 Jahren immer noch Hahn gehöre, während die Tiefgarage von Anfang an Eigentum der Stadt sei. SPD-Rat Jürgen Fischer erinnerte daran, dass es einen gültigen Bebauungsplan für die Obertorplatz-Tiefgarage gibt, die auch per Bürgerentscheid gewünscht worden sei. Davon solle man nicht einfach abrücken. Und Almut Petersen erklärte im Namen der Bunten Liste, dass ihnen schon das Geld für die Tiefgaragen-Parkplätze zu schade gewesen sei, da komme das Parkhaus gar nicht in Frage.

Trotzdem: Eine glatte Abfuhr holte sich Martin Hahn nicht im Hechinger Gemeinderat. Schließlich hatte er auch schon signalisiert, dass er beim Preis noch mit sich reden lässt. Zu Beginn der Sitzung hatte er schriftlich ein Ultimatum gestellt: Wenn der Gemeinderat sich nicht an diesem Abend für den Mietvertrag mit ihm entscheide, sei das ganze Projekt geplatzt. Davon rückte er wieder ab. Eines war ihm allerdings wichtig: "Ich möchte kein weiteres Geld in ein Projekt investieren, an das hier im Raum niemand glaubt."

Relativ lose vereinbartes Ergebnis am Ende der Sitzung: Die Verwaltung darf nun mit Hahn verhandeln, zudem soll er noch einige Frage zu seinem Vorhaben beantworten. Hahn äußerte sich etwas skeptisch zum Ergebnis. Er habe den Eindruck, der Gemeinderat wolle nichts entscheiden und abwarten, bis die Gerichte entschieden haben.