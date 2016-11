Hechingen Nur eine einzige Bewerbung für die Betriebshof-Planung

Beide genießen im Hechinger Gemeinderat einen guten Ruf, alle waren sehr zufrieden, diesen Architektenauftrag hier in bewährte Hände übergeben zu können. Der Gemeinderat der Stadt Hechingen wird darüber nächste Woche noch entscheiden, aber auch hier dürfte kein Widerspruch zu erwarten sein.

Europaweite Ausschreibung folgenlos

Ein wenig Verwunderung aber könnte in der Sitzung schon zu spüren sein. Die EU-Idee, dass jeder Europäer sich um jeden größeren Auftrag in Europa bewerben darf, erzeugt zwar einen größeren Verwaltungsaufwand bei Ausschreibungen, scheint aus nachvollziehbaren Gründen in der Realität aber nur geringe Folgen zu haben.