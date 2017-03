Hechingen Noch weitere Helfer für die Streuobstwiesen gesucht

Die Misteln hätten sich zu einer richtigen Seuche entwickelt und müssten dringend entfernt werden, gab er zu bedenken. Weiterhin regte er an, im Bereich Sickinger Staig über Neuanpflanzungen nachzudenken, da dieses Gebiet ein sehr guter Standort für Obstbäume sei.

Ortsvorsteher Klaus Schetter lobte ausdrücklich das Engagement derjenigen, die sich mit viel Herzblut um ihren Baumbestand kümmern. Er hofft, nun auch für die Bäume, für die bisher niemand Sorge trägt, Pflegepaten zu gewinnen, die mit dazu beitragen, das Kulturgut Streuobstwiese zu erhalten. Alle Interessierten dürften sich diesbezüglich gerne melden, so Schetter.

Handlungsbedarf ist indes nicht nur in Sachen Baumpflege geboten. Von Seiten der Bürger wurde am Dienstag auch das Parkverhalten in der Staigstraße/Panoramastraße moniert. Selbst dort, wo nur einseitig geparkt werden dürfe, würden auf beiden Fahrbahnseiten Fahrzeuge abgestellt, so dass es kaum mehr ein Durchkommen gebe. Auf diesen Sachverhalt soll nun das Ordnungsamt aufmerksam gemacht werden.

In Sachen Sicherheit sind auch in der Auchterthalle Maßnahmen angedacht. Derzeit würden Angebote für eine Sicherheitsbeleuchtung eingeholt, erklärte der Ortsvorsteher. Dass diese entsprechend den geltenden Vorschriften installiert werden müsse, habe eine Brandschutzbegehung in der Halle gezeigt.