Hechingen Noch keine Pläne für Starzel-Riviera

Die Gestaltungsfrage weckt derzeit schon die Neugier vieler Fußgänger, die den Fortgang der Arbeiten aufmerksam verfolgen. So wurde bereits oberhalb der Schützenbrücke an der Ufermauer in Richtung Aldi eine flaches Vorgelände angelegt, das geradezu wie eine kleine Sonnenwiese aussieht. Kleinstadt-Riviera an der Starzel? Vielleicht sogar ergänzt durch eine Strandbar? Man wird sehen. Hier müsste sich die Stadt mit dem Regierungspräsidium einigen, dem dieses Gelände gehört.

Stadt müsste für Wiesen-Projekt bei Landratsamt nachfragen

Falls die Stadt auf der Schützenwiese etwas planen will – beispielsweise einen Spielplatz – müsste sie mit dem Landratsamt Kontakt aufnehmen. Die Kreisbehörde ist mit der Verwaltung der Stiftung Eitel-Friedrich beauftragt. Diese Stiftung geht tatsächlich auf den Hechinger Hohenzollerngrafen zurück. Zu dieser Stiftung gehörte einst das Spittel, das mittlerweile als Musikschule in städtischen Besitz übergegangen ist. Aber die Spittelkirche und das Altenheim Fürstin Eugenie sind noch Stiftungseigentum.

Es darf aber wohl angenommen werden, dass die Stiftung gegen eine öffentliche Nutzung der Wiese nichts einzuwenden hätte.