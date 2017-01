Hechingen Noch immer geht’s weihnachtlich zu

Hechingen-Stetten. "Stetten singt" ist im Johannessaal in der Klosterkirche in Stetten ins neue Jahr gestartet. Die musikalische Begleitung hatte an diesem Tag die "Gnadentäler Hausmusik" Stetten, welche die Veranstaltung mit einem Musikstück eröffnete. Das Treffen wurde infolge der Weihnachtszeit ganz weihnachtlich gestaltet.

Nach dem ersten Musikstück der "Gnadentäler Hausmusik" erfolgte zunächst eine Krippenführung durch die Stettener Osterriederkrippe. Wegen der Witterung und der niedrigen Temperaturen in der Klosterkirche erläuterte Klosterführer Franz Buckenmaier zunächst den Besuchern, wie die hiesige Weihnachtskrippe des von 1864 bis 1932 in München wirkenden berühmten Holzschnitzers und Bildhauers Stefan Osterrieder im Jahre 1907 unter Stadtpfarrer Brandhuber nach Stetten kam. Das geschah durch die Vermittlung von Else Reck, Tochter des damaligen Landgerichtspräsidenten, die in München studierte, und Beziehungen zu Osterrieder bekam.

Anschließend erläuterte er den Werdegang des Künstlers und dessen Arbeit. Dieser schuf viele große und kleine Skulpturen. Vor allem aber schnitzte er leidenschaftlich Krippenfiguren und entwickelte ein Abgussverfahren, um von seinen Holzschnitzerarbeiten die einzelne Figur wunschgemäß zu vervielfältigen. So konnte er die vielen Krippenbestellungen gut erfüllen, zumal die dann gefassten Hartgussfiguren den ursprünglichen Holzfiguren täuschend gleich sehen.