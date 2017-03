Hechingen Nicht immer nur über die Welt reden

Auch Theologen kennen Glaubenskrisen und Zweifel an der Religion

Glaubenskrisen, das kennen sie auch, bestätigen die Theologen. "Auch Insider haben oft mehr Fragen und Zweifel, als man denkt", berichtet Dirk Steinfort. "Wir kommen mit unseren Überzeugen immer wieder ins Schwimmen", ergänzt Peter Duttweiler und lacht, weil ihm auffällt, dass das ja sehr gut zum Aquariumbild passt. "Glauben ohne Zweifel führt leicht zu Fanatismus", warnt Herbert Würth. Alle Theologen betonten auch, dass gerade Zeiten des Zweifels wichtig sein können, "weil sich dann ja wieder etwas tut für uns", so Herbert Würth. Und dass sie eigentlich alle glauben wollen, das ist auch klar.

Was erhoffen sie sich von den Besuchern? Da gibt es ein paar Hoffnungen. Erstens: Schön wäre es, wenn sich Teilnehmer im evangelischen oder katholischen Pfarrbüro anmelden könnten, denn die evangelische "Tafel und mehr" wird ein leckeres Buffet aufbauen, an dem sich die Besucher von 19 bis 19.30 Uhr im lockeren Gespräch kennenlernen können. Da wäre es gut, wenn man wüsste, wie viel man einkaufen muss. Es soll schließlich niemand hungrig bleiben. "Wer die kennt, der weiß, da muss man nicht geveschpert kommen", sagt Pfarrer Herbert Würth.

Von 19.30 bis 21 Uhr gibt es dann ein Gespräch nach einem kurzen Impuls. Jeden Abend wird ein anderer Aspekt des Glaubensbekenntnisses die Grundlage sein.

Gespräche über Glauben und Gott nur noch bei Trauergesprächen

Wird es gute Gespräche geben? Die Organisatoren sind selber gespannt. Weil man heute eben nicht mehr im Alltag über Gott und die Welt spricht, wird es für sie zunehmend schwierig, mit Zweiflern und Kirchenfernen in Kontakt zu treten. "Das gelingt gelegentlich mal bei Trauergesprächen", erzählt Peter Duttweiler. Manchmal spüre er dann eine solche Distanz um Glauben, dass er sich fast wundere, wieso ein religiöses Begräbnis gewünscht wird. Aber auch dahinter könnten Fragen an die Religion stecken, die im Rahmen der kommenden Abende besprochen werden könnten.

Der Abend am 7. März steht unter dem Thema "Ich glaube...glaube ich?", der Abend am 14. März unter dem Thema "Schöpfer erschöpft? Will er nicht oder kann er nicht", der Abend am 21. März unter dem Thema "Jesus Christus, Vorbild oder mehr?", der Abend am 28. März unter dem Thema "Auferstehung. War’s das jetzt?" und der Abend am 3. April unter dem Thema "Kirche, wozu eigentlich?".

Anmeldungen im katholischen Pfarrbüro unter 07471/93 63 33 und im evangelischen Gemeindebüro unter 07471/66 64.