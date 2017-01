Hechingen Neujahrsempfang: RP-Präsident mahnt zu Lokalpatriotismus

Hallenbadneubau, Wohngebiete, Flüchtlingsbetreuung mit Hilfe engagierter Ehrenamtlicher, Weiherstadionsanierung in diesem Jahr und Glasfasernetz waren Themen. Ebenfalls aufhorchen ließ, dass Hechingen nun die Zertifizierung des European Energy Awards hat. Hahn stellte hier das Projekt der Energiesammelkarten vor. Im Foyer wurden bereits erste Exemplare verkauft, nächste Woche startet die Aktion richtig.

Mit der Ankündigung, dass in diesem Jahr ein Spielplatz in der Oberstadt gebaut wird und der Bürgerhaushalt neu aufgelegt werden soll, ging der Ausblick weiter, und am Ende stellte er die neue Stadtbroschüre vor, die als "Kleiner Hechinger Stadtbegleiter" künftig auf die Reize der Stadt hinweisen soll.

Das war dann fast nahtlos ein Übergang zu dem, was der neue Regierungspräsident Klaus Tappeser in seiner Rede ansprach. Der frühere Rottenburger Oberbürgermeister und Landtagsabgeordnete, der im neuen Amt für ein Gebiet von Tübingen bis zum Bodensee zuständig ist, hielt ein Plädoyer für richtig verstandenen Lokalpatriotismus. Wer sich eine lebendige und attraktive Stadt als Wohnort wünsche, müsse dort eben auch einkaufen und sich in die Gemeinschaft einbringen, mahnte er. Entwicklungen wie der zunehmende Einkauf im Internet und die sinkende Bereitschaft, sich in Vereinen einzubringen, seien fast nicht zu stoppen. Aber eine gut funktionierende Gemeinschaft könne dennoch etwas entgegensetzen.

Hechingen sei eine schöne Stadt, die mit den Firmen des Medical Valley eine außergewöhnliche Industrie habe. Den Stolz darauf dürfe man durchaus zeigen, und die vielen kulturellen Attraktionen und Feste in der Stadt könne man am besten unterstützen, in dem man sie besuche. Dass den Bürgermeistern und vor allem den Gemeinderäten hier hohe Verantwortung zukomme, merkte er an.

Dann wurde zum Abschluss das Hohenzollernlied gesungen. Besonders laut und leidenschaftlich dieses Jahr, hatte es den Anschein, und dann strömten die Gäste ins Foyer zum Plausch bei Häppchen und Getränken, mit denen die Stadt die Besucher des Empfangs verwöhnte.