Hechingen Neujahr: Das große Fest in Fernost

"Die Vorbereitung meiner Eltern für das Fest dauert fast einen Monat", sagt Fan. Denn alles wird auf Vordermann gebracht. Das Haus wird gründlich geputzt und anschließend dekoriert, vor allem mit Laternen. Das große Reinemachen gilt aber auch für das äußere Erscheinungsbild. "Für das Neujahr ist >neu< sehr wichtig", erklärt Fan, "vom Kopf bis zu den Füßen - ­neue Frisur, neue Kleidung, neue Schuhe."

Das Wort "neu" bedeute auch, egal was im vergangenen Jahr Schlimmes passierte, man fange nun wieder ein neues und gutes Leben an. Und das nehmen die Chinesen sehr ernst. Die Arbeit ruht daher für eine Weile. "In meiner Familie arbeitet niemand an den Feiertagen", sagt Fan. Das Fest dauere normalweise eine Woche. Alle Läden machen während dieser Zeit zu.

Die Feier fällt je nach Region unterschiedlich aus. "Fast jedes Dorf hat seine eigene Tradition", sagt Fan. Tanzen und singen steht jedoch überall hoch im Kurs. Außerdem wird für den Abend ein Feuerwerk vorbereitet, so wie man es auch von Silvester kennt. In China muss man allerdings auf einige Dinge achten, die man nicht machen darf, weil sie Unglück bringen sollen.

"Am ersten Feiertag darf nicht gewaschen und geputzt, es darf kein Schimpfwort gesprochen werden, weil es Unglück bringt und auch das ganze Jahr so bleiben wird", erklärt Fan. Andere Dinge, die sich negativ auswirken, sind beispielsweise sich neue Schuhe zu kaufen oder sich die Haare während der Festlichkeiten zu schneiden. Glück bringen soll hingegen das Öffnen von Fenstern und Türen, süßes Essen und das Licht in der Nacht brennen zu lassen.

Zu essen gibt es vor allem viel Fleisch und Gemüse. "Wenn sich die ganze Familie vereinigt, kocht man auch etwas nicht Alltägliches", erzählt Fan. Fisch, Frühlingsrollen und Huhn kommen unter anderem auf den Tisch. Typisch für das Dorf Nanduwu ist die Zubereitung eines Schweinskopfes. Außerdem sehr beliebt sind sogenannte "Jiaozi", die stark an Maultaschen erinnern. So unterschiedlich sind sich Chinesen und Schwaben also nicht, was die Essgewohnheiten betrifft.