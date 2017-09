Hechingen Neues aus dem Dohlengässle

Hechingen. Neue Farben, Düfte, Gerüche, Lieder, Lachen und eine grenzenlos andere Denkweise – es geht also nicht einfach so weiter im Text wie bisher: Mit der Neuen gibt es Neues aus dem Dohlengässle. Und zwar zu Beginn der neuen Kultursaison in der Stadthalle Museum am Freitag, 6. Oktober, ab 20 Uhr.