Hechingen Neuer Spielplatz eingeweiht

HechingenDie Kinder der Grundschule am Schloßberg können sich freuen: statt grauer Einöde haben die Kinder jetzt einen neuen Spielplatz bekommen, der mit seinen Spielgeräten im Grünen und unter Bäumen steht. Die Stadt hat für die Anlage 80 000 in die Hand genommen, gestern wurde der Spielplatz eingeweiht. Schulleiterin Alexandra Gruler-Baeck hatte das Projekt selbst in die Wege geleitet und im Rathaus so lange keine "Ruhe gegeben", bis das Ganze stand.