Hechingen Neuer "Sheriff" wäre willkommen

Die Vollzugsbeamten kommen zum Einsatz, wenn ein Hinweis auf unentschuldigte Fehltage von der Schule kommt. Dann suchen sie den Schüler oder seine Eltern zu Hause auf und machen darauf aufmerksam, dass ein weiterer Fall ein Bußgeld von 75 Euro nach sich ziehen würde.

Die Eltern reagieren "überwiegend geschockt", so Kindermann. Generell zeigen sich sowohl Schüler als auch Eltern spätestens nach einer zweiten Verwarnung einsichtig. Ohnehin handle es sich bei Schulschwänzern eher um Einzelfälle.

Mehr Arbeit macht die Überwachung der Leinenpflicht. Da kommen auch Aggressionen zu Tage. Mancher Hundehalter zeigt sich "sehr uneinsichtig". Da müsse man schon Mal die Polizei dazuholen. "Die hat nochmal andere Mittel", sagt Kindermann. Grundsätzlich gilt: "Niemand geht alleine raus." Schließlich wisse man nicht, was den Kollegen bei einem Hunde-Einsatz alles erwartet.

"95 Prozent der Hundehalter sind völlig okay", betont Jürgen Rohleder. Das Problem sei ein kleiner Teil. Doch "das macht uns Mühe". Auch dem wolle man mit einem zusätzlichen Beamten Rechnung tragen. Das gilt genauso für die Situation bei Verkehrskontrollen.

Hier geht es um Halterermittlungen bei scheinbar herrenlosen Fahrzeugen, Falschparker und Geschwindigkeitsverstöße. Ein Fokus liegt auf dem Verkehr am Schulcampus. Trotz Ankündigung der Kontrollen gebe es da manchmal Probleme.

Die Aufgaben der Vollzugsbeamten sind also vielfältig. Genau das gefällt Kindermann. "Man weiß nie, was kommt", sagt er. Nur wenn einer der beiden Vollzugsbeamten krank wird, wird es schwierig. Mit einem zusätzlichen Vollzugsbeamten könnte die Präsenz in der Stadt erhöht werden – auch am Abend oder am Wochenende. Die Entscheidung liegt letztlich beim Gemeinderat. Am 9. November wird das Gremium in öffentlicher Sitzung darüber beraten.