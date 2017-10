Hechingen Neuer Pächter für Stadthallen-Restaurant

Das Restaurant steht seit mehr als einem Jahr leer: Angelika Hentsch hatte das "Museum" im Jahr 2002 übernommen und schloss Ende August 2016 die Pforten. Händeringend suchte die Stadtverwaltung von da an nach einem Nachfolger. Lange Zeit erfolglos. Der Leerstand wurde für die Renovierung und die Modernisierung der Küche und des Gastraums genutzt.

Jetzt ist der Stadt bei der Pächtersuche der Durchbruch geglückt: Dem Vernehmen nach hat der Gemeinderat in seiner jüngsten nichtöffentlichen Sitzung beschlossen, das Restaurant in die Hände der Familie Costantino zu vergeben. Die Verträge sind bisher noch nicht unterzeichnet, die Unterschriften sollen aber in den nächsten vier Wochen geleistet werden. Wie zu hören ist, wird das "Museum" für die erste Zeit pachtfrei abgegeben. Das ist aber in der Branche bei Neuvergaben durchaus üblich.

Einzugsdatum unbekannt