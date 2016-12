Hechingen Neuer Geschäftsstellenleiter

In dieser Zeit erwarb er umfassende Kenntnisse in der Kundenberatung und qualifizierte sich zum Bankfachwirt weiter. "Wir haben den Richtigen gefunden", ist sich seine Chefin Ingrid Bitzer sicher. Marcel Endreß sei kundennah und durch seine offene Art sehr beliebt. Er werde sich mit all seiner fachlichen und persönlichen Kompetenz für die Kunden einsetzen.

Rempfer in Mutterschutz

"Als Leiter der Geschäftsstelle ist es mir wichtig, dass sich unsere Kunden weiterhin gut aufgehoben fühlen. Der persönliche Kontakt und die individuelle Beratung stehen für mich und mein Team dabei an erster Stelle", sagt Marcel Endreß.