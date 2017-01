Hechingen Neue Zahnärztin stellt sich vor

Menschen aus ganz Hechingen und Umgebung besuchten viele Jahre lang in der St.-Johannes-Straße 7 ihre Praxis. Nun möchte sich Munderich jedoch mehr ihrer Familie, vor allem ihren Enkeln widmen.

Übernommen wird die Praxis von der Ärztin Rodica Lapaci, die bisher in Frankfurt am Main als Zahnärztin gearbeitet hat. Die drei Angestellten Barbara Hoffmann, Monika Andreas und Michaela Caltsanis werden auch die neue Leiterin bei ihrer Arbeit mit den Patienten unterstützen. Die Nachfolgerin erfüllt sich mit der Praxisübernahme in Stetten den großen Wunsch, in einer ländlichen Praxis zu arbeiten.

Am morgigen Samstag, 14. Januar, veranstaltet die Praxis ab 11 Uhr einen Tag der offenen Tür, zu dem auch Stettens Ortsvorsteher Hannes Reis anwesend sein wird, um die neue Ärztin im Namen des Ortschaftsrates und der Ortsverwaltung willkommen zu heißen.