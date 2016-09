Hechingen Naturnahe Gärten gut für die Seele

Hechingen. Wenn es im Garten summt und brummt und sich dort "Blumenkinder" wie Hummeln und Schmetterlinge tummeln, ist das ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt. Mit einer Ausstellung richtet der Naturschutzbund Hechingen das Augenmerk auf naturnahe Gärten.

Doch Gärten dieser Art sind in der Minderheit. Stattdessen dominieren akkurate, kurzgehaltene Rasenflächen und geschotterte Beete. Die Kriterien der Gartenbesitzer: pflegeleicht und günstig. Der ökologische Nutzen: gering. Dass letzterer jedoch gerade in einer Zeit, in der ein dramatischer Rückgang von Insekten verzeichnet wird, von immer größerer Bedeutung ist, dafür will die Ausstellung in der Rathausgalerie die Sinne schärfen.

Doch Gärten sind nur eine Seite der Medaille. Die andere sind öffentliche Flächen. Und diesbezüglich wird sich in Hechingen, wie der Erste Beigeordnete Philipp Hahn bei der Eröffnung am Freitag erklärte, in Zukunft einiges tun. Naturschutzbund und Stadtverwaltung stünden in regem Austausch.