Hechingen Narren treiben beim Umzug Schabernack

Wie immer eine besondere Herausforderung beim Hechinger Umzug: Die Staig. Die Weilheimer mit ihrem Monster-John-Deere-Traktor kamen da mühelos hoch, ein paar Lumpenfahrzeuge, die auch mitfuhren, hatten es da schon herber. Und die Narren zu Fuß klappten hier oft die Masken hoch, damit sie mehr Luft kriegten auf diesem steilen Stück. Viel Zuschauer gibt es hier ohnehin nicht. An der Einmündung zum Schloßplatz wurde dann wieder das Häs gerichtet. Und spätestens in der Kurve von Münzgasse zum Marktplatz wurde dann wieder voll aufgedreht. Beim Schlussspurt auf den Obertorplatz wurden die letzten Konfetti- und Süßigkeitenvorräte verpulvert. Am Aschermittwoch kann man das Zeug schließlich nicht mehr brauchen.

Ein schöner Umzug also, der zumindest einen trockenen Start erwischte. Bald aber setzte leichter Nieselregen ein, das Treiben im Freien nach Umzugsende fiel so etwas spärlich aus. Die Narren suchten sich schnell eine überdachte Unterkunft, viele fuhren auch zurück in ihre Stadtteile, wo noch gemütlich der Kehraus gefeiert wurde.