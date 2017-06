Hechingen Nachwuchsstar spielt meisterhaft

Hechingen. Immer wieder bereichern in der Konzertreihe Spitteltöne junge Meister bei ihren Auftritten das Musikzentrum im Spittelgebäude. Meisterkurse hat die bereits seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier spielende Pianistin Hyeseon Sin bereits in den USA, Korea und Deutschland mit Auszeichnung absolviert. Das Programm, das sie den Besuchern präsentierte, war das ihres Examens. Nicht für die Erlangung des Meistertitels (Master) sondern den des Bachelor-Studiengangs, was man auch mit Gesellenbrief übersetzen kann.

Doch diese Vorführung war dem Anspruchsniveau mindestens bei einem Stück zur Erlangung des Titels "Master of Arts" angemessen. Und zwar besonders bei der Sonate As-Dur op. 110 von Beethoven. Mit komplexen Läufen über die gesamte Klaviatur reizte Hyeseon Sin hier die Möglichkeiten des hauseigenen Flügels vom Bass bis in den obersten Diskant aus. Sie spielte das Anspruchswerk mit Hingabe.. Und das die meiste Zeit mit geschlossenen Augen.

Beim Auftaktstück, einer im französischen Stil gehaltene Suite (in c-moll, BWV 813) von Bach, schien es ob der eher ruhigen Formgebung der "Alemande" und "Courante" anfangs so, als wolle sie sich noch sachte herantasten. Doch spätestens beim "Menuet" erschien das streng durchstrukturierte barocke Regelwerk mit aller Wucht. Oder: Mit der Grundgewalt des edlen Bechstein-Flügels, die dem Europasaal im Museum oder anderen großen Konzerthallen zur Zierde gereicht hätten. Gerade recht für die Abschlussprüfung in derartigen Räumen, wie es sie bei der Musikhochschule in Trossingen gibt.