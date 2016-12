Hechingen Nach Mord: Polizei verhaftet weiteren Verdächtigen

Dabei wäre es für die Familie und die vielen Freunde des Getöteten sehr wichtig, dass schnell festgestellt wird, ob er wirklich Ziel der Schüsse war, oder eher das Zufallsopfer eines Anschlags, der einem anderen galt. An dem Ort, an dem der junge Mann am Donnerstag erschossen wurde, versammelten sich auch am Samstag und am Sonntag immer wieder Gruppen in stiller Trauer. In der Nisha-Lounge, wo er Stammgast war, wird Geld für die Beerdigung und für die Familie gesammelt. Dort liegt auch eine Art Kondolenzliste aus.

Das Mordopfer hatte nach Aussagen von Freunden nach dem Hauptschulabschluss erst im vergangenen Jahr sein Abitur nachgeholt und in einem Medizintechnikbetrieb gejobbt, um Geld für sein geplantes Jurastudium zu verdienen. Für diejenigen, die ihn kannten, ist es nicht vorstellbar, dass er das eigentliche Ziel des Mordanschlags gewesen sein kann.

Wer die Täter waren, dazu kursieren auf Social-Media-Seiten im Internet bereits viele Gerüchte. Sogar ein Foto von zwei Männern, die als Täter vermutet werden, ist dort zu sehen. Sie sollen aus Burladingen sein und noch am Abend nach den Schüssen versucht haben, ihr auffälliges Auto umzulackieren. Alles nur Gerüchte, bislang.

Der Druck auf die Staatsanwaltschaft, hier mit gesicherten Informationen gegenzusteuern, dürfte mit jedem Tag weiter anwachsen.